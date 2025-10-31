طقس فلسطين اليوم الجمعة 31 أكتوبر

فلسطين أون لاين

31 أكتوبر 2025 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
ظروف قاسية يعيشها أهالي غزة داخل الخيام مع اقتراب فصل الشتاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

