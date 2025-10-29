النونو: جادُّون في الذَّهاب إلى المرحلة الثَّانية من اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، إن الحركة ملتزمة بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا الوسطاء إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبرعاية أمريكية.

وأضاف النونو، في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، إن الاحتلال هو من خرق الهدنة عبر عدوانه الليلة الماضية على غزة.

وأكد أن حركة حماس لم تُقدِم على أي خروقات، وأن حادثة مقتل الجندي الإسرائيلي في رفح جرت في منطقة "خاضعة لسيطرة الاحتلال بشكل كامل".

وأشار إلى أن تبريرات الولايات المتحدة للعدوان الإسرائيلي تُعدّ شراكة مباشرة في الجريمة، مؤكدًا أن الاحتلال "يحاول التنصل من التزاماته" عبر اختلاق ذرائع واتهامات باطلة.

وفيما يتعلق بالجهود السياسية الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب، كشف النونو أن حماس والفصائل الفلسطينية قدّمت إلى القاهرة قائمة تضم 45 اسمًا من الشخصيات المستقلة لتولي إدارة لجنة إدارة قطاع غزة، موضحًا أن هذه الأسماء "تم التوافق عليها بين مختلف الفصائل الفلسطينية، وجميعها من أبناء القطاع ولا تنتمي لأي فصيل سياسي".

وأضاف أن الحركة لن تشارك في اللجنة بشكل مباشر، وأنها "ترحّب بأي شخصية توافق عليها القاهرة لإدارة المرحلة المقبلة".

وبيّن النونو أن حماس كانت قد وافقت سابقًا على أن يكون رئيس لجنة إدارة غزة وزيرًا من السلطة الفلسطينية، غير أن حركة "فتح" اختارت الانسحاب من الاجتماعات، مؤكدًا أن "الواجب الوطني كان يفرض المضيّ في تشكيل اللجنة وعدم تعطيل مصالح الشعب الفلسطيني".

كما أكد أن جميع الفصائل المشاركة في الحوارات متفقة على المضيّ نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل ملفات الإعمار ورفع الحصار وترتيب المشهد الإداري في قطاع غزة.