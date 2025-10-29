"شات جي بي تي" يقرع جرس الخطر ويكشف عن أزمة نفسية عالمية صامتة

كشفت شركة "أوبن إيه آي" عن بيانات مقلقة تتعلق بتفاعل المستخدمين مع تطبيق "شات جي بي تي"، مشيرةً إلى أن أكثر من مليون شخص أسبوعياً يوجّهون رسائل تتضمن مؤشرات واضحة على نوايا أو أفكار انتحارية، في واحدة من أكثر التصريحات صراحة من الشركة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية.

ووفقاً لبيانات الشركة، فإن نحو 0.07% من المستخدمين النشطين أسبوعياً – أي ما يعادل نحو 560 ألف شخص من أصل 800 مليون مستخدم – يُظهرون علامات يمكن أن ترتبط بحالات طوارئ نفسية مثل الهوس أو الذهان. ومع ذلك، شددت «أوبن إيه آي» على أن تحديد هذه الحالات بدقة لا يزال صعباً، وأن الأرقام تمثل نتائج تحليل أولي فقط.

وفي إطار جهودها للحد من المخاطر، أوضحت الشركة أن النسخة الأحدث من نموذج GPT-5 باتت تتضمن روابط مباشرة لخطوط المساعدة النفسية وتذكيرات للمستخدمين بأخذ فترات راحة أثناء الجلسات الطويلة. كما استعانت الشركة بـ نحو 170 طبيباً وخبيراً نفسياً من شبكتها العالمية لتطوير استجابات أكثر أماناً وتوازناً في الموضوعات الحساسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه "أوبن إيه آي" انتقادات ومساءلات قانونية، أبرزها دعوى رفعتها عائلة مراهق أقدم على الانتحار بعد تفاعلات مطوّلة مع "شات جي بي تي"، مما أعاد الجدل حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي تجاه المستخدمين وحدود تدخلها في القضايا النفسية.

