حماس تردّ على ادعاءات الاحتلال بشأن خرق الهدنة في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، مؤكدةً التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "إن القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي ترامب".

وأكدت الحركة، أن عدوان الاحتلال هو امتدادٌ لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يؤكّد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله.

طالبت الحركة، الوسطاء الضامنين للاتفاق بالتحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرقٍ جديدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي أحدث التطورات، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية لقصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

وشن جيش الاحتلال ثلاث غارات على مدينة غزة، بينها غارة استهدفت الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء، فيما استهدفت غارة أخرى مخيم الشاطئ غرب المدينة.

ونفذ غارة جديدة شرقي مدينة غزة، أعقبها تجدد القصف الجوي والمدفعي في المناطق ذاتها، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع.

ويأتي ذلك، بعد إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وجّه القيادة العسكرية إلى تنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور، عقب ادعاء الاحتلال أن حركة حماس خرقت الاتفاق عبر تسليم أشلاء أسيرٍ قُتل قبل عامين، إضافة إلى زعم إطلاق نار على قوة إسرائيلية في رفح.

بالمقابل، أعلنت كتائب القسام تأجيل الإفراج عن جثة أسير إسرائيلي عثر عليها اليوم في نفق جنوبي القطاع "بسبب خروقات الاحتلال"، بعد أن كان من المقرر أن تسلمها مساء اليوم؛ وقالت إن أي تصعيد إسرائيلي "سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".

وتتواصل وتتصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما تسفر عن أعداد من الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الإعلام الحكومي، استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين في 125 خرقا من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريان "اتفاق غزة" في 11 أكتوبر الجاري..

وأفاد المكتب الحكومي -في بيان- بتسجيل 52 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل للآليات الإسرائيلية داخل الأحياء السكنية متجاوزا ما يُعرف بالخط الأصفر.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 68 ألفا و531 شهيدا و170 ألفا و402 جرحى منذ بداية الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.