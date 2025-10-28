الخميس الحاسم: حاخامات "الحريديم" يهددون بإنهاء الائتلاف الإسرائيلي

ترجمة: عبد الله الزطمة

تتجه الساحة السياسية في (إسرائيل) نحو لحظة حاسمة قد تحدد مستقبل الائتلاف الحاكم، مع تصاعد الاحتجاجات في صفوف الجمهور الحريدي وتعاظم نفوذ الحاخامات في توجيه القرار السياسي داخل معسكرهم.

ومن المقرر أن تُنظَّم، يوم الخميس المقبل، "المظاهرة المليونية" تحت جسر هاميتار في القدس، والتي يُنظر إليها كمنصة محتملة لإعلان الحاخامات رفضهم لاستمرار الحكومة، وربما دعوتهم إلى حل "الكنيست" والتوجه لانتخابات مبكرة.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن التوتر داخل الائتلاف يزداد مع اقتراب نهاية العام السياسي، إذ تشير تقديرات إلى أن فرص بقاء الحكومة حتى موعد الانتخابات القانوني بعد عام واحد فقط باتت محدودة. ففي الوقت الذي يناقش فيه أعضاء "الكنيست" مشاريع قوانين متنوعة، يرى قادة الجمهور الحريدي أن قضيتهم الأساسية — وهي تنظيم وضع طلاب المدارس الدينية — باتت بيد رجال الدين لا السياسيين.

ووفق مصادر حزبية، فإن قرار المشاركة في المظاهرة لم يعد خاضعًا لزعماء الأحزاب الحريدية، بل للحاخامات الكبار في "أغودات إسرائيل" و"شاس"، الذين قد يعلنون سحب دعمهم للائتلاف رغم محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء في الليكود، مثل بوعز بيزموث، تهدئة الموقف وتقديم ضمانات لاستمرار التعاون.

ويؤكد مراقبون أن الحاخامات يتعاملون مع الأزمة من منطلق ديني بحت، إذ يعتبرون أن "أي حكومة لا تحمي عالم التوراة لا تستحق البقاء". وإذا أقدم المرجع الديني الحريدي على إعلان موقف حاسم في مظاهرة الخميس، فقد يشهد الائتلاف انهيارًا فعليًا.

ويدخل المشهد "الإسرائيلي" مجددًا في دوامة انتخابات مبكرة، رغم مساعي نتنياهو للحفاظ على وحدة اليمين واستقرار حكومته.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين