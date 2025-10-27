5 دول خليجية تستورد ساعات سويسرية بملياري دولار في 9 أشهر

كشفت بيانات حديثة لاتحاد صناعة الساعات السويسرية عن استمرار المنطقة الخليجية في ترسيخ مكانتها كسوق رئيسي للسلع الفاخرة، حيث بلغ إجمالي واردات خمس دول خليجية من الساعات السويسرية نحو ملياري دولار أمريكي (ما يعادل 1.59 مليار فرنك سويسري) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

ويُظهر هذا الرقم، الذي نقلته (CNN الاقتصادية)، استقرارًا ملحوظًا في إقبال المستهلك الخليجي على الساعات الراقية، مقارنة بواردات الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 1.97 مليار دولار، وهو ما يتناقض مع التراجع الطفيف الذي شهدته الصادرات السويسرية العالمية بنسبة 1.2% خلال الفترة المذكورة.

وشملت الدول الخمس كلاً من: الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين.

📈 الإمارات تتصدر والكويت تسجل نموًا لافتًا

جاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول الخليجية، مستحوذة على الحصة الأكبر بنسبة 57% من إجمالي الواردات، بقيمة بلغت 1.14 مليار دولار (908.9 ملايين فرنك). وبهذا، حافظت الإمارات على موقعها ضمن أكبر عشرة أسواق عالمية للساعات السويسرية.

في المرتبة الثانية، حلّت المملكة العربية السعودية بواردات بلغت 330.4 مليون دولار (262.2 مليون فرنك)، مسجّلة نموًا بنسبة 9% عن العام الماضي، ما يؤكد قوة الطلب في السوق السعودي.

أما الكويت، فقد سجلت قفزة لافتة في وارداتها، حيث بلغت 175.8 مليون دولار (139.5 مليون فرنك)، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الارتفاع تحسناً واضحاً في مبيعات السلع الفاخرة داخل السوق الكويتي.

واحتلت قطر المرتبة الثالثة بقيمة 257.7 مليون دولار (204.5 ملايين فرنك)، في حين جاءت البحرين خامسة بواردات قيمتها 98.3 مليون دولار (78 مليون فرنك).

📉 تراجع الصادرات العالمية متأثراً بأمريكا

على الصعيد العالمي، بلغ إجمالي الصادرات السويسرية من الساعات نحو 23.88 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2025. ويشير التقرير إلى أن شهر سبتمبر وحده شهد انخفاضاً في الصادرات بنسبة 3.1% على أساس سنوي، متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض الطلب من السوق الأمريكي.

المصدر / وكالات