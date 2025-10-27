فلسطين أون لاين

"ترتبط بخطأ⁢ بشري وإهمال ⁣شديد"

حادثة خطيرة بين جنود الاحتلال وزامير يُصدر تعليماتٍ شديدة للتَّحقيق.. ما القصَّة؟

27 أكتوبر 2025 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
...
رئيس الأركان الصهيوني إيال زامير

قالت القناة الـ7 العبرية، إنه بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار، كُشف عن حادثة أمنية خطيرة وغير مألوفة داخل الجيش "الإسرائيلي" ناجمة عن إهمالٍ بشري، أدّت إلى انتهاك لإجراءات أمن المعلومات.

وأفادت القناة العبرية، بأنّ رئيس الأركان إيال زامير أصدر أوامر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة.

وأشارت إلى أنه تم فرض الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" منعًا على نشر أي تفاصيل إضافية إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد حجم الضرر الأمني المحتمل.

ورغم أن المصادر "الإسرائيلية" لم ​تكشف تفاصيل الحادث، إلا أنه وُصف بأنه غير مسبوق وشمل اختراقاً كبيراً لإجراءات أمن‌ المعلومات. وأفادت ⁣وسائل الإعلام بأنه لا ‌يمكن الكشف حالياً عن التفاصيل.

ووفق مصادر أمنية، يرتبط الأمر بخطأ⁢ بشري جسيم وإهمال ⁣شديد. ولا⁢ يزال من المستحيل تقدير حجم الخسائر الناجمة عن هذا الخطأ القاتل.

وكانت شدة هذا الحادث الأمني كبيرة لدرجة أن آيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أصدر تعليمات بإجراء تحقيق خاص تحت ⁣إشرافه المباشر ووضع توجيهات جديدة ⁤لمنع تكرار مثل هذه الحالات ⁢مستقبلاً.

وأضافت مصادر الجيش أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات شخصية بحق الأفراد المتورطين في الحادث تحت إشراف رئيس الأركان الذي⁣ يتابع نتائج التحقيقات عن كثب ويراقبها مباشرةً.

المصدر / فلسطين أون لاين
