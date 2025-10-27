الداخل المُحتل: قتيل وإصابات في جرائم إطلاق نار في عرابة وسخنين

قتل شاب وأصيب شخص آخر بجروح وصفت بالخطيرة، صباح اليوم الاثنين، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عرابة في الجليل المحتل.

وأوضحت مصادر صحفية، أن طواقم الإسعاف عثرت على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، مصاب بجروح نافذة ولا تظهر عليه أي علامات حياة، وأعلن المسعفون وفاته في المكان.

وقال أحد المسعفين: "نقل المصاب إلينا فاقدا للوعي، بلا نبض ولا تنفس، مصابا بجروح نافذة في جسده. أجرينا له فحوصات طبية عاجلة، واضطررنا إلى إعلان وفاته على الفور".

وفي بلدة سخنين أصيب رجل بجروح وصفت بالمتوسطة وذلك جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق نار، وهو رجل يبلغ من العمر 48 عامًا، نقل بعد ذلك إلى المركز الطبي الجليل في نهارية، وهو بحالة متوسطة ويعاني من جرح نافذ.

وفي ساعات متأخرة من مساء الأحد، أُصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة اللد.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع العربي التي أسفرت عن 212 قتيلا منذ مطلع العام، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن 176 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 11 جريمة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

