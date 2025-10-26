القسَّام يشارك الصَّليب الأحمر في البحث عن جثث الأسرى

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت مصادر مطلعة، إنّ عناصر من "وحدة الظل" التابعة لكتائب القسام رافقوا فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جولات ميدانية داخل مناطق تقع خلف الخط الأصفر في قطاع غزة ومدينة رفح، وذلك لمعاينة مواقع يُعتقد بوجود جثث لجنود وأسرى إسرائيليين فيها.

وأوضحت المصادر لقناة "التلفزيون العربي"، أن عناصر القسام قدّموا إرشادات ميدانية لفِرق الصليب الأحمر حول مواقع محددة يُعتقد أنها تضم رفات عدد من الجنود الإسرائيليين المفقودين خلال المعارك، مشيرة إلى أن العملية جرت في مناطق تل السلطان والمواصي جنوبي رفح، تحت إشراف أمني وإنساني مشترك.

وأظهرت مشاهد مصوّرة متداولة أن وفدًا من الصليب الأحمر التقى بعناصر من وحدة الظل في منطقة المواصي غرب رفح، حيث قدّموا معلومات عن موقع يُحتمل وجود جثة لأحد الأسرى الإسرائيليين فيه، يُعتقد أنه الجندي هدار غولدن، المفقود منذ حرب 2014.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية مساء السبت أن آليات وطواقم مصرية بدأت بالدخول إلى قطاع غزة للمشاركة في عمليات البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين، بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخطة.

وأشارت القناة إلى أن إدخال هذه المعدات جاء استجابةً لضغوط أميركية لتسريع عملية البحث، وأن المرحلة الأولى من المهمة بدأت في مناطق جنوب القطاع بإشراف مباشر من الصليب الأحمر.

وأفاد مراسل القناة بأن مركبات تابعة للصليب الأحمر تحرّكت باتجاه مدينة رفح لمعاينة الموقع الذي يُعتقد أنه يضم جثة الأسير الإسرائيلي غولدن، بينما رافقت فرق هندسية مصرية العملية لتسهيل الوصول إلى الأنقاض والمناطق المدمرة.

ويأتي ذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وصفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس، والتي أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة، استنادا للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأكدت "حماس" في أكثر من مناسبة أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب المصري بخصوص ما نقله الإعلام الإسرائيلي.

