هيئة الأسرى: المعتقلون يستقبلون فصل الشتاء بلا ملابس ووسط إهمال طبي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب يعيشون ظروفًا حياتية قاسية ومهينة، في ظل تصعيد إدارة سجون الاحتلال لسياسات القمع والتجويع والإهمال الطبي بحقهم.

وأفادت الهيئة، نقلاً عن محاميها، بأن إدارة المعتقل تواصل اقتحام غرف الأسرى بشكل متكرر، وتعتدي عليهم بالضرب والإهانة، بينما تمنع إدخال الملابس الشتوية رغم بدء انخفاض درجات الحرارة، ما يعرّضهم للبرد القارس داخل الخيام والزنازين.

وأوضح بيان الهيئة أن محاميها تمكن من زيارة عدد من الأسرى الذين أكدوا معاناتهم من ظروف احتجاز صعبة، رغم أن أوضاعهم الصحية العامة مستقرة، وهم:

آدم أبو بكر (19 عامًا) من بلدة زبوبا/جنين، معتقل إداري .

كمال ظريفة (69 عامًا) من نابلس، معتقل إداري جُدد له الاعتقال للمرة الثالثة حتى 10 فبراير/شباط 2026 .

. أنور أفندي (22 عامًا) من نابلس، معتقل إداري جُدد له للمرة الرابعة حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 .

. أدهم خضر (21 عامًا) من القدس، محكوم بالسجن ثلاث سنوات .

وأكدت الهيئة أن ما يجري في سجن النقب يعكس سياسة ممنهجة لإذلال الأسرى والنيل من كرامتهم، مطالبةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المستمرة، وضمان التزامها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى.

كما حمّلت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، مطالبةً بالسماح الفوري بإدخال الملابس والأغطية الشتوية وتوفير احتياجاتهم الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء.

