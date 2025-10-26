الصدمة الأكاديمية للحرب.. ثلثا طلاب الاحتياط في جيش الاحتلال يعانون نفسيًا

ترجمة: عبد الله الزطمة

مع بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات الإسرائيلية، كشفت بيانات اتحاد الطلاب الوطني عن أزمة غير مسبوقة تضرب أوساط الطلبة، في ظل استمرار تداعيات الحرب التي تركت آثارًا عميقة على المجتمع الأكاديمي.

ووفق ما نشره موقع يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، أظهر مسح شمل 15 ألف طالب وطالبة أن أكثر من 70 ألفًا جُنّدوا في صفوف قوات الاحتياط منذ اندلاع الحرب، بينما اضطر أكثر من 10 آلاف لإخلاء منازلهم، وفقد عدد كبير منهم أقارب أو أصدقاء.

وبيّنت النتائج أن 34% من الطلاب فكروا في ترك دراستهم بسبب تبعات الحرب، فيما أقرّ 67% من طلاب الاحتياط بمعاناتهم من صعوبات نفسية واجتماعية واضحة.

وأفاد 61% منهم بحدوث تراجع كبير في تحصيلهم الأكاديمي. نصف هؤلاء تقريبًا لجؤوا إلى طلب مساعدة أكاديمية أو نفسية، في مؤشر يعكس عمق الأزمة داخل الحرم الجامعي.

أما الطلاب الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، فأكد 61% منهم تدهور مستوى أدائهم الدراسي، بينما صرّح 41% بأنهم فكروا جديًا في الانسحاب من الجامعة، واضطر 21% من إجمالي الطلبة إلى تأجيل دراستهم أو تغيير تخصصاتهم.

وقالت رئيسة اتحاد الطلاب سيفان كورين إن “الأرقام تكشف جيلًا كاملًا يدفع ثمن الحرب بمفرده”، مضيفة أن الحكومة “تتصرف وكأن الحياة عادت إلى طبيعتها، في وقت لا يزال فيه عشرات الآلاف من الطلبة يعيشون تبعات نفسية واقتصادية وتعليمية قاسية دون أي دعم أو شبكة أمان حقيقية”.

من جانبه، دعا البروفيسور ياريف فينيغر، الخبير في السياسات التعليمية بجامعة بن غوريون، إلى “تأسيس برامج دعم شاملة للطلاب العائدين من الجبهات”، محذرًا من أن “الكثير منهم سيواجهون اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب، ما يتطلب استجابة تربوية ونفسية طويلة الأمد”.

ويحذر خبراء التعليم من أن استمرار غياب الدعم النفسي والاقتصادي قد يؤدي إلى فقدان آلاف الطلاب من النظام الأكاديمي في السنوات المقبلة، في ما يصفه البعض بأنه “نزيف صامت لجيل الاحتياط”.

المصدر / فلسطين أون لاين