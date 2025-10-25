تضامنا مع فلسطين.. وقفة في نيوزيلندا تطالب بمعاقبة الاحتلال

شهدت ساحة بريتومارت الشهيرة في قلب أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا وعاصمتها الاقتصادية، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها شبكة التضامن الفلسطينية في نيوزيلندا "PSNA".

وطالبت المتظاهرون بمعاقبة سلطات الاحتلال وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا قابعين في سجون الاحتلال إدارياً، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي وقع عليه مؤخراً في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وشارك في هذه الفعالية العشرات من المتضامنين العرب والنيوزيلنديين والأجانب، إذ رفعوا لافتات كًتب عليها: "أوقفوا الاحتلال الصهيوني الغاشم، ونزف دماء الأبرياء"، "آلاف الأطفال يقضون نحبهم... انهضي يا نيوزيلندا"، "أوقفوا حرب الإبادة" و"الحرية لفلسطين".

كما رفع ممثلو منظمة العفو الدولية في نيوزيلندا لافتتين تحملان شعار المنظمة كُتب عليهما "أوقفوا الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل)" و"متضامنون مع الإنسانية".

ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن ليان واهنوي بيترز، إحدى منظمات وقفة اليوم من شبكة التضامن الفلسطينية في نيوزيلندا "PSNA"، أنّ "الوقفة التضامنية التي نظمناها اليوم هدفها تأكيد مواصلة مؤازرة مطالب الحرية والعدالة لفلسطين".

وأضافت بيترز: "نحن ننظم هذه الفعاليات هنا في ساحة بريتومارات يوم السبت من كل أسبوع ونسعد بوجودنا وسط هذه الكوكبة الرائعة من المتضامنين من أجل دعم فلسطين وشعبها".

بدورها، ذكرت الناشطة في منظمة العفو الدولية- نيوزيلندا، أودري فان رين، أن المنظمة تعتبر أن ما يرتكبه الاحتلال في غزة ما هو إلّا إبادة جماعية، "وقد نشرنا مؤخراً تقريراً مطولاً متاحاً بذات الخصوص يمكن للجميع قراءته".

وأضافت فان رين أنها أعدت بياناً حول الحرب على غزة، قالت فيها إن "الغزيين حُرموا من الأمن والأمن والتعليم والبنى التحتية والكهرباء والرعاية الصحية وممتلكاتهم وديارهم، كما حرموا من أحبائهم وآبائهم وأبنائهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم بأسره ومن الصحة النفسية والدواء والمياه النظيفة والغذاء وفوق ذلك كله أرواحهم".

وختمت أن "كل ما سبق لا بدّ أن يكون كافياً لكي يطالب كل واحد في عالمنا بأن تتوقف كل هذه الانتهاكات".

