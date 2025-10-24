"حماس": جميع الفصائل الفلسطينيّة ماضية بجدّية في تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة

فلسطين أون لاين

24 أكتوبر 2025 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
القيادي في حماس، حسام بدران

قال عضو المكتب السياسي لحركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، خلال لقاءاته في القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، إن جميع الفصائل الفلسطينية ماضية بجدية في تطبيق بنود الاتفاق، مشددًا على الوحدة الوطنية والالتزام بحماية مصالح الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأكد بدران، أن الجولة الحالية تشهد مشاركة واسعة للفصائل الفلسطينية الرئيسة، برعاية مصرية متواصلة، مضيفًا أن الاجتماعات الثنائية والجماعية أسفرت عن توافق كامل على رؤية وطنية موحدة للتنفيذ، بما يخدم الشعب الفلسطيني ويحقق الاستقرار.

وأشار إلى أن اتفاق شرم الشيخ جاء نتيجة حوارات واتصالات طويلة بين الفصائل، مؤكّدًا أن الهدف الأول والأساسي هو وقف الحرب والمجازر ضد الفلسطينيين، مع التزام كامل بعدم السماح لأي سبب بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وشدد بدران على أن حماس والفصائل الفلسطينية ماضية بمصداقية في تنفيذ الاتفاق حتى النهاية، مثمنًا دور الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر، في تثبيت وقف إطلاق النار وحماية حقوق ومصالح الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين اون لاين
