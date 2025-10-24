الدفاع المدني بغزّة: طواقمنا عثرت على صواريخ وعبوات لم تنفجر ولا بدّ من تدخُّل الجهات الدّوليّة

قال الدفاع المدني في غزة، إن الذخائر "الإسرائيلية" التي لم تنفجر بغزة تقدر بنحو 71 ألف طن وفق المنظمات الدولية.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه عثرت على صواريخ ومواد وعبوات لم تنفجر، مشددًا على ضرورة تدخل الجهات الدولية لتفكيكها.

وأضاف " بلغتنا شكاوى عن وجود ذخائر لم تنفجر وتشكل خطرا على حياة الأهالي وخاصة الأطفال".

وأكد أن إتلاف القنابل القابلة للانفجار يتطلب تدخل وحدات هندسية متخصصة غير موجودة في غزة.

ومن جهته، حذَّر مركز غزة لحقوق الإنسان من الخطر المتصاعد لعشرات آلاف الأطنان من المخلفات غير المنفجرة التي خلّفها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، والتي تشكل تهديداً يومياً لحياة المدنيين وجهود الاستجابة الإنسانية في الميدان، وتعرقل جهود الإنقاذ وإزالة الركام ومحاولات العودة للحياة.

وأوضح المركز، أن التقديرات حتى منتصف أكتوبر 2025 تشير إلى تراكم نحو 65 إلى 70 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية، يوجد وسطها نحو 71 ألف طن من المتفجرات والمخلفات التي لم تنفجر بعد وتشكل قنابل قتل موقوتة.

وحذّر المركز الحقوقي بأن هذه الكميات الهائلة من الأنقاض ومعها المخلفات غير المنفجرة تزيد من تعقيد الأمور وتجعل غزة تواجه أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، منبهًا إلى أن المخلفات والذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا جسيما على النازحين العائدين إلى مناطقهم السكنية وتعيق محاولاتهم عودة الحياة إليها.

