وزارة الصِّحَّة: 14 شهيدًا في غزَّة خلال 24 ساعة ماضية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، وصول 14 شهيدًا (بينهم 13 تم انتشالهم) وإصابتين إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة ماضية.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 68,280 شهيدًا و170,375 إصابة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 89 شهيدًا، والإصابات 317، فيما تم انتشال 449 جثمانًا من بين الأنقاض.

وبدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 10 في أكتوبر الجاري، عقب عامين من الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.

الاتفاق يستند إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوصلت إليه حركة "حماس" وإسرائيل إثر مفاوضات غير مباشرة بمنتجع شرم الشيخ في مصر، بمشاركة أنقرة والقاهرة والدوحة، وبإشراف أمريكي.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة استمرت عامين وشملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.