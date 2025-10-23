ألبانيزي: وقف النار في غزَّة غير كافٍ ويجب إنهاء الاحتلال

اعتبرت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف في مواجهة "إبادة" يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وقالت ألبانيزي، إنّ "هذه ليست حربا، بل إبادة، إذ هناك نية للقضاء على شعب".

وقالت ألبانيزي إن الخطة "غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي"، مشددة على وجوب الالتزام بـ "إنهاء الاحتلال، وإنهاء استغلال الموارد الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار".

وأدلت ألبانيزي بتصريحاتها الأخيرة خلال وجودها في جنوب أفريقيا، البلد الذي تقدّم بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يتّهم فيها الدولة العبرية بارتكاب "إبادة" في غزة، وذلك لإلقاء "محاضرة نيلسون مانديلا" السنوية يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وتخضع ألبانيزي لعقوبات أميركية منذ يوليو/تموز على خلفية انتقاداتها العلنية "لإسرائيل".

