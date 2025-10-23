فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ألبانيزي: وقف النار في غزَّة غير كافٍ ويجب إنهاء الاحتلال

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

البرش: الاحتلال أعاد جثامين شهداء تحمُّل آثار سحق وتمزيق في الأنسجة

محافظة القدس تحذِّر من حفريَّات إسرائيليَّة حول المسجد الأقصى

أونروا: تصاعد عنف المستوطنين بالضفة يمهد لمزيد من الضم

محلل سياسي يكشف سيناريوهات المرحلة المقبلة في غزة

الذهب يواصل التراجع من ذروته القياسية

والدة الطفلة هند رجب: هذا ما رغبت في القيام به بعد رؤية صورة القاتل

حماس تعقُّب على تصويت "كنيست" الاحتلال على ضمِّ الضَّفَّة

"العدل الدَّوليَّة" تصدر قرارات "حاسمة" ضدَّ ممارسات الاحتلال

"هناك نية للقضاء على شعب"

ألبانيزي: وقف النار في غزَّة غير كافٍ ويجب إنهاء الاحتلال

23 أكتوبر 2025 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...
المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي

اعتبرت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف في مواجهة "إبادة" يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وقالت ألبانيزي، إنّ "هذه ليست حربا، بل إبادة، إذ هناك نية للقضاء على شعب".

وقالت ألبانيزي إن الخطة "غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي"، مشددة على وجوب الالتزام بـ "إنهاء الاحتلال، وإنهاء استغلال الموارد الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار".

وأدلت ألبانيزي بتصريحاتها الأخيرة خلال وجودها في جنوب أفريقيا، البلد الذي تقدّم بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يتّهم فيها الدولة العبرية بارتكاب "إبادة" في غزة، وذلك لإلقاء "محاضرة نيلسون مانديلا" السنوية يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وتخضع ألبانيزي لعقوبات أميركية منذ يوليو/تموز على خلفية انتقاداتها العلنية "لإسرائيل".

 

المصدر / وكالات
#الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #فرانشيسكا ألبانيزي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة