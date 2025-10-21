الصِّحَّة بغزَّة: إعاقة تنفيذ الاتِّفاقات الإنسانيَّة يهدِّد حياة الآلاف من المرضى

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، إن ما وصل إلى القطاع من مساعدات طبية وغذائية لا يتجاوز 15% من إجمالي الكميات المتفق عليها ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التلاعب في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالجانب الإنساني.

وأوضح البرش، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لترميم عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، في محاولة لاستئناف الخدمات الطبية الأساسية، رغم النقص الحاد في المعدات والأدوية والوقود.

وبيّن أن نحو 22 ألف مريض في قطاع غزة بحاجة عاجلة للسفر للعلاج خارج القطاع، فيما ينتظر أكثر من 18,100 مواطن الموافقة على مغادرتهم للعلاج في الخارج، في ظل إغلاق معبر رفح وتعطيل حركة المرضى، محذرًا من تفاقم الأوضاع الصحية إذا استمر التأخير في فتح المعابر.

وأكد مدير عام الصحة أن وزارته طالبت بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية الفلسطينية المحتجزة في سجون الاحتلال، لما يمثله استمرار اعتقالهم من تأثير خطير على الخدمات الطبية وقدرة المنظومة الصحية على التعافي.

وشدد على ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل، والسماح بتدفق الإمدادات الطبية والغذائية إلى غزة دون قيود، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال في إعاقة تنفيذ الاتفاقات الإنسانية يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى ويعمّق الكارثة الصحية في القطاع.