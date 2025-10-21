رادع: اعتقال عناصر ميليشيا ياسر أبو شباب بعملية أمنية

متابعة/ فلسطين أون لاين

نفّذت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة، فجر اليوم الثلاثاء، عمليةً أمنية نوعية ودقيقة في جنوب قطاع غزة، استهدفت ميليشيا ياسر أبو شباب المتورطة في محاولات الإخلال بالأمن الداخلي وتنفيذ أنشطة مشبوهة خارج نطاق القانون.

وأوضحت قوة "رادع"، في بيان صحافي مقتضب، أن العملية جاءت بعد رصد ميداني ومتابعة استخبارية مكثفة لتحركات عناصر الميليشيا خلال الأيام الماضية، حيث تمكّنت القوة من اعتقال عددٍ من أفرادها وضبط معدات وأدوات عسكرية استخدموها في أعمال تخريبية تمسّ استقرار القطاع.

وذكرت أن العملية نُفّذت باحترافية عالية ودون تسجيل أي مقاومة تُذكر، عقب تطويقٍ كامل للمنطقة المستهدفة والسيطرة على الموقع خلال وقتٍ وجيز.

وأكدت القوة في بيانها أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بأمن المجتمع أو يتعاون مع جهات مشبوهة، مشددة على أن أمن المقاومة سيواصل ضرب أوكار الفوضى والخيانة حتى بسط الاستقرار الكامل في جميع مناطق قطاع غزة.