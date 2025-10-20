حماس: الاحتلال لديه سياسة ثابتة في خرق اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة ثابتة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار تجاوز بنوده.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الحركة التزمت بشكل كامل بتفاصيل الاتفاق، وخاصة في مرحلته الأولى، من خلال تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة لاستكمال تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن الدمار الواسع في قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال تعمّد منذ بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية المحيطة بهم، الأمر الذي صعّب عملية انتشال الجثامين. وبيّن أن غياب المعدات الثقيلة لإزالة الركام من أبرز العقبات التي تواجه فرق العمل، موضحًا أن الحركة أبلغت الوسطاء بهذه الصعوبات.

وأشار قاسم إلى أن التواصل مع الوسطاء مستمر بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، لافتًا إلى وجود اتصالات دائمة مع الجانب الأمريكي لمتابعة هذه الخروقات والتجاوزات.

وتابع: "على جميع الأطراف التي تسعى إلى الحفاظ على الهدوء في المنطقة أن تمارس ضغطًا حقيقيًا على الاحتلال لضمان التزامه بالاتفاق"، مؤكدًا أن إسرائيل تستغل ملف المساعدات الإنسانية كورقة ابتزاز سياسي، وتلوّح مجددًا بسياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واختتم الناطق باسم حماس بتأكيد أن الاحتلال لم يتخلّ عن سياسة التجويع والعقاب الجماعي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة مستمرة للنيل من صمود الشعب الفلسطيني.