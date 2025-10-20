بينهم أسرى مُحرَّرون.. الاحتلال يعتقل مواطنين في الضفة والقدس

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة المداهمات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اقتحامات وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإعادة اعتقال محررين.

في قلقيلية، نفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدتي عزون وإماتين، طالت عددًا من الشبان، بينهم عز الدين موسى بري بعد احتجاز أفراد عائلته، إضافة إلى زيد أحمد بري، جواد صوان، أويس جواد صوان، وأحمد كمال صوان. كما اعتُقل مساء أمس كلٌّ من نعيم زماري، غسان عودة، ومصباح رضوان من بلدة عزون شرق المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء واعتقلت الطالب في الثانوية العامة عمرو أبو صالحة من حي رفيديا، وأحمد شبيطة من حي المخفية، ويامن بهاء اشتيوي من قرية بيت إيبا غرب المدينة.

أما في رام الله والبيرة، فقد أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جبر أبو عليا خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، وهو أحد المحررين في صفقة طوفان الأحرار 2، وقد أمضى 22 عامًا في سجون الاحتلال، إلى جانب اعتقال الأسير المحرر عطاف نعسان، وأفرج عنهما بعد ساعات من التحقيق. كما طالت الاعتقالات كلًّا من نزيه لدادوة ونجله خالد من قرية المزرعة الغربية، وأسامة شريف الشعيبي من قرية دير غسانة، وحمزة شاهين من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أوس ماجد حنايشة ومحمد محمود نزال وأحمد أبو زيتون، وأمجد أبو زيتون، ومحمود حسين زكارنة من بلدة قباطية جنوب المدينة.

كما شهدت طوباس اعتقال الشاب حمزة برهان بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دقو شمال غرب المدينة واعتقلت الشاب سعيد مصطفى داوود بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى