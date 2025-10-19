وفد من حماس برئاسة خليل الحيَّة يصل إلى القاهرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، وصول وصل وفد الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن الزيارة الرسمية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية ومدفعية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ووفق مصادر طبية ومحلية، فإن حصيلة الشهداء تجاوزت الـ 20 شهيدًا، بينهم ستة مواطنين استشهدوا بعد استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لتجمع مدني أمام "كافيه تويكس" غرب دير البلح، حيث كان عدد من المواطنين، بينهم أطفال، يتجمعون في المكان.

وجاء القصف على مناطق وسط القطاع بالتزامن مع غارات جوية ومدفعية إسرائيلية على مناطق في مدينة رفح جنوبي القطاع، بدعوى “إزالة تهديدات وتدمير أنفاق عملياتية”، وفق بيان جيش الاحتلال الذي زعم أن مقاومين أطلقوا قذائف مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.

في المقابل، نفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أي علاقة لها بالاشتباكات التي أعلنت عنها إسرائيل في رفح، مؤكدة في بيان مقتضب التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في جميع مناطق القطاع.

وقالت الكتائب إن المناطق التي شهدت الأحداث “تُعتبر مناطق حمراء خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال بالكامل”، مضيفة أن الاتصال مقطوع بمقاتليها الميدانيين في تلك المنطقة منذ مارس/آذار الماضي، وأنها لا تملك معلومات مؤكدة عن مصيرهم.

من جهته، شدد القيادي في حركة حماس عزت الرشق على أن “الاحتلال يواصل خرق الاتفاق بشكل ممنهج”، مؤكدًا أن صبر المقاومة لن يطول إذا استمرت هذه الانتهاكات.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 47 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين، إلى جانب اعتقال مدنيين في مناطق مختلفة من القطاع.