فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري

خدمات النصيرات.. بيت النازحين ومتنفّس الرياضيين

أهالي الطواقم الطبية بغزة يطالبون بالإفراج عن ذويهم من سجون الاحتلال

شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة دير كيفا جنوب لبنان

انفجار في ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون قبالة سواحل اليمن

الاحتلال يرتكب 47 خرقاً لوقف إطلاق النار في غزة أسفرت عن 38 شهيداً

الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 68,116 شهيدًا و170,200 إصابة

الأونروا تعلن استئناف التعليم في غزة بعد عامين من الانقطاع بفعل حرب الإبادة

السنوار.. عام على ارتقاء القائد الذي خطّ الطوفان بدمه وفكره

وزارة الصحة بغزة تتسلَّم جثامين 15 شهيدًا أفرج عنهم الاحتلال

بالفيديو مشهد مؤلم.. جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على طفلين في الخليل

18 أكتوبر 2025 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
...
الحادثة وقعت في منطقة الكسارات جنوبي مدينة الخليل

في مشهد يعبر عن سادية (إسرائيل)، كشف مقطع مصور عن اعتداء جنود من جيش الاحتلال على طفلين فلسطينيين في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتداولت مواقع إخبارية فلسطينية، اليوم السبت، مقاطع مصورة تظهر جنودا إسرائيليين يعتدون على طفلين، حيث قاموا بإلقاء أحدهما على الأرض، وسحل الآخر، قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وبيّنت مصادر محلية، أن الحادثة وقعت في منطقة الكسارات جنوبي الخليل.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، وخلفت ما لا يقل عن ألف و54 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة