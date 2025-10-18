في مشهد يعبر عن سادية (إسرائيل)، كشف مقطع مصور عن اعتداء جنود من جيش الاحتلال على طفلين فلسطينيين في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتداولت مواقع إخبارية فلسطينية، اليوم السبت، مقاطع مصورة تظهر جنودا إسرائيليين يعتدون على طفلين، حيث قاموا بإلقاء أحدهما على الأرض، وسحل الآخر، قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وبيّنت مصادر محلية، أن الحادثة وقعت في منطقة الكسارات جنوبي الخليل.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، وخلفت ما لا يقل عن ألف و54 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين