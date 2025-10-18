إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال، اليوم السبت، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة بالرصاص لشاب (30 عاما)، قرب جدار الفصل العنصري.

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل، لكن الإصابات قرب الجدار الفاصل يتعرض لها غالبا عمال فلسطينيون أثناء محاولتهم تسلق الجدار، بحثا عن عمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطوال عامين من حرب الإبادة على غزة، تمنع سلطات الاحتلال العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

وقتل جيش الاحتلال 38 عاملا فلسطينيا منذ بدء الحرب، بينهم 9 منذ مطلع 2025. وتنوعت أشكال القتل بين إطلاق النار، والتصفية أثناء الاعتقال، ومؤخرا باقتحام أماكن السكن والعمل وإطلاق النار عليهم، وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وبحسب معطيات الاتحاد، يوجد 507 آلاف عامل عاطلون عن العمل في الضفة، فيما سُجلت 12 ألف حالة اعتقال بين العمال خلال الملاحقات المستمرة للعمال أثناء محاولتهم الذهاب للعمل أو العودة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 10 سبتمبر/ أيلول 2025.

