الاحتلال يطلق النار على مزارعين في كوبر ويمنعهم من الوصول لأراضيهم

18 أكتوبر 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
الاحتلال يطلق النار على مزارعين في كوبر

أطلق الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، الرصاص تجاه قطافي الزيتون في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المزارعين أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم، وهددوهم من العودة إليها، ما يحرمهم من موسم الزيتون.

واستهدفت قوات الاحتلال بقنابل الغاز الصحافيين، فادي العصا وهادي صبارنة، لمنعهما من تصوير وتوثيق الاعتداءات على المزارعين والأهالي.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مخيمي بلاطة وعسكر القديم شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما داهمت منازل أخرى في مخيم عسكر القديم دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى قرية أودلا تحت الجسر بالسواتر الترابية، فيما احتجزت عددا من الشبان لساعات داخل إحدى "البركسات" في بلدة بيتا جنوب نابلس.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #موسم قطف الزيتون #طوفان الأقصى

