"الداخلية" بغزة: نشيد بحالة الإجماع الوطنيّ والشعبيّ على رفض الفوضى والفلتان

أعربت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن بالغ تقديرها للمواقف التي صدرت عن العائلات والعشائر في قطاع غزة وكذلك مواقف الفصائل والقوى الوطنية الرافضة للفوضى والفلتان، والتي تؤكد على استعادة الأمن والنظام والقضاء على مظاهر الفوضى، ورفع الغطاء العائلي والعشائري عن كل من يعمل من أجل استمرار حالة الفوضى والفلتان داخل المجتمع، أو من يتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولات ضرب السلم الأهلي.

ووجهت "الداخلية" في بيان لها، اليوم الجمعة، التحية والتقدير لعائلات شعبنا كافة التي عبرت عن مواقف أصيلة في رفض التعاون مع الاحتلال في مخططاته، والوقوف صفاً واحداً في وجه الفوضى.

وأكدت أنَّ ارتباط حفنة مارقة بالاحتلال وتعاونهم معه لا يعيب شعبنا ولا عوائله الكريمة، وستبقى هذه الشرذمة معزولة وطنياً ومجتمعياً.

وأضافت "نحن على تواصل وتعاون وثيق مع كل العائلات والعشائر وفصائل شعبنا ونحن على خط واحد في سبيل استعادة الأمن والنظام والتخفيف من معاناة شعبنا المكلوم".



وأشارت إلى أن هذه المواقف تعكس المسؤولية العالية، وتمثل إجماعاً وطنياً وشعبياً في قطاع غزة الذي يرنو إلى تعزيز الأمن والنظام بعد عامين كاملين من الحرب الوحشية، وإن وزارة الداخلية ستواصل القيام بواجبها وفق القانون وبتضافر الجهود من شرائح المجتمع كافة.

وشددت "الداخلية" على أن عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى والفلتان لن يكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني، وإن هذه الشرذمة مصيرها الفناء والزوال السريع.

المصدر / فلسطين أون لاين