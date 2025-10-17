أمنُ المُقاومة يصدر بيانًا حول شائعاتٍ تتعلَّق بـ"أبو عبيدة".. هذا ما جاء فيه

رصد أمن المقاومة شائعات حول مصير المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، سواءً الشائعات التي تروج لظهور مرتقب له، أو التي تروج لإعلان نعي مرتقب.

وفي هذا السياق، حذَّر أمن المقاومة من تداول هذه الشائعات، كونها مرتبطة بأهداف أمنية ومعنوية، قد تضر بالمقاومة في الوقت الراهن.

ودعا أمن المقاومة إلى تبني موقف المقاومة من مصير أبو عبيدة وعدم الاجتهاد أو التأويل إطلاقًا.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر / فلسطين أون لاين