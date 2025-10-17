الذهب يتجاوز 4300 دولار متجها لأفضل مكاسب أسبوعية منذ 2008

واصل الذهب ارتفاعه الجمعة متجاوزا مستوى 4300 دولار في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عاما، إذ أجج تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين حالة عدم اليقين في السوق، وعززت الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية مكاسب المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4364.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4378.69 دولار. وارتفع المعدن 8.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ سبتمبر أيلول 2008.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 1.6 بالمئة لتصل إلى 4373.20 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 53.97 دولار للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسيا عند 54.35 دولار في وقت سابق، مقتفية أثر الذهب، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتجاوزت مكاسب الذهب، الذي لا يدر عائدا، 65 بالمئة منذ بداية العام مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي والتكهنات القوية بخفض أسعار الفائدة وعمليات شراء من بنوك مركزية وتراجع الاعتماد على الدولار والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة.

وتأثرت معنويات السوق بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إذ اتهمت بكين واشنطن بالتسبب في حالة من الذعر تتعلق بالضوابط الصينية على المعادن الأرضية النادرة ورفضت الدعوات إلى إلغاء القيود المفروضة على الصادرات.

