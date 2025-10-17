الاحتلال يعتقل شابين بعد إصابة أحدهما بالرصاص في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، شابين بعد إصابة أحدهما بالرصاص الحي داخل منزله في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى منطقة المخفية في المدينة فجر اليوم، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال، حيث داهمت منزلا في المنطقة، وأطلقت الرصاص الحي داخله، ما أدى إلى إصابة الشاب إيهاب أبو ريالة في القدم قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشاب هيثم الكعبي بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما حطمت مركبة كانت قريبة من المنزل.

المصدر / وكالات