بينما كان يلعب الكرة... استشهاد طفل برصاص الاحتلال في الضَّفَّة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 11 عامًا مساء الخميس، برصاص قوات الاحتلال أثناء لعبه كرة القدم في قرية الريحية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل محمد بهجت الحلاق أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الحوض، بينما كان يلعب في ملعب القرية، ونُقل على وجه السرعة إلى أحد المراكز الطبية القريبة، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وأضافت أن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل خلال لهوه مع أصدقائه.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين قتلوا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 1052 فلسطينيًا وأصابوا نحو 10 آلاف آخرين، فيما تجاوز عدد المعتقلين 20 ألفًا، بينهم 1600 طفل.

بالتوازي، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكثر من عامين، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو 67,967 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 170 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، في ما وُصف بأنه أبشع جريمة إبادة في التاريخ الحديث.