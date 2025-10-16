الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مستوى قياسيا مرتفعا، ليزداد سعر المعدن النفيس للجلسة الخامسة، مدفوعا بلجوء المستثمرين لتكثيف رهاناتهم عليه كملاذ آمن، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وإغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية، وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

فقد ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4،241.77 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:11 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.2% لتصل إلى 4،253.70 دولارًا.

وبشأن أسعار المعادن النفيسة الأخرى؛ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 53.17 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 53.60 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، مقتفية أثر صعود الذهب والضغط على المراكز القصيرة في السوق الفورية.

كما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 1665.70 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1540.36 دولارًا.

المصدر / وكالات