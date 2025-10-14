الذهب يسجل ذروة قياسية جديدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

سجل الذهب ذروة قياسية جديدة متجاوزًا 4100 دولار للأوقية (الأونصة) الثلاثاء، مدفوعًا بتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، إلى جانب تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4126.47 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1.3% إلى 4187.50 دولار. وقفز المعدن النفيس نحو 57% منذ مطلع العام بدعم من الضبابية السياسية وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية وتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

ويتوقع محللون في بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال أن يواصل الذهب ارتفاعه ليصل إلى 5 آلاف دولار بحلول عام 2026، في حين يرى خبراء أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على السلع الصينية قد تدفع الأسعار نحو هذا المستوى بحلول منتصف العام المقبل.

وتترقب الأسواق كلمة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية، وسط توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة مستوى قياسيًا عند 53.6 دولارًا قبل أن تتراجع إلى 50.81 دولارًا، فيما انخفض البلاتين 1.5% إلى 1621.50 دولارًا، والبلاديوم 0.7% إلى 1464.42 دولارًا للأوقية.