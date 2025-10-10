وقف إطلاق النَّار يدخل حيز التنفيذ وآلاف النَّازحين يعودون إلى مدينة غزَّة عبر شارع الرشيد

دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، بعدما أعلنت حكومة الاحتلال المصادقة على اتفاق إنهاء الحرب في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال رسميًا أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

وبدأ عشرات الآلاف من المواطنين، صباح الجمعة، بالعودة من مناطق جنوب قطاع غزة إلى شماله، عقب بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من مواقع تمركزه داخل القطاع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



وأفاد مصادر محلية، أن جموع الفلسطينيين شرعوا بالتحرك نحو مدينة غزة عبر شارعي صلاح الدين والرشيد، بعد إعلان جيش الاحتلال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب تدريجيًا على أن تستكمل تموضعها الجديد خلال 24 ساعة.

وصدَّقت الحكومة رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى.

ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري مع موافقة حكومة "إسرائيل" على الاتفاق.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.

وأمس الخميس، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1,700 أسير من أبناء غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى جميع الأطفال والنساء.

وأكد الحية أن الحركة تسلّمت ضمانات رسمية من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت تمامًا. مضيفًا: "سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال باقي الخطوات وتحقيق مصالح شعبنا وتقرير مصيره بنفسه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في غزة شكّل "ملحمةً أدهشت العالم" خلال عامين من الحرب، مؤكدًا أن المقاومة واجهت جيش الاحتلال من نقطة الصفر، وأفشلت مخططاته في التهجير والتجويع وصناعة الفوضى.

وأوضح الحية أن وفد الحركة إلى مفاوضات شرم الشيخ جاء "متسلحًا بالمسؤولية الوطنية والإيجابية، وهو ما مكّن المقاومة من إنجاز اتفاقٍ نقدمه اليوم لشعبنا العزيز"، لافتًا إلى أن الرد الفلسطيني على خطة الرئيس الأميركي "جاء بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويحفظ حقوقه ودماءه".

وبدعم أميركي، ارتكبت "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا، منهم 154 طفلا.

