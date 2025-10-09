الداخلية: الاحتلال لا يزال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه

أهابت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمواطنين إلى الحذر في الساعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت وزارة الداخلية في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال لا زال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه.

ودعت المواطنين إلى انتظار الإعلان الصادر عن الجهات الرسمية لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.



المصدر / فلسطين أون لاين