"الأونروا": غزة موطِنٌ لمليون طفل لا يجدون مكانًا آمنًا

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "غزة موطِنٌ لمليون طفل، ومع ذلك لا يوجد بها مكان آمن"، مشيرة إلى أن "إسرائيل" قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون.

وأكدت "أونروا"، في منشور على منصة (إكس)، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت الدعم النفسي لأكثر من نصف مليون طفل عانوا من صدمات نفسية كبيرة، وشهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده.

وأوضحت، أن "إسرائيل" قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون أو يحتمون في المدارس، أو وهم يصطفون على طوابير الحصول على الماء، أو وهم يطلبون المساعدة الطبية.

وشددت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، نظراً للمعاناة المستمرة التي يدفع ثمنها الأطفال على وجه التحديد.

وأكدت “"أونروا” أنها تواصل تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين، رغم الفظائع التي ارتكبتها "إسرائيل" على مدى عامين وصفتهما المنظمة الأممية بـ”الطويلين".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدًا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين