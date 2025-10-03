فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: 63 شهيدًا و 227 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بلدية غزة: 500 ألف مواطن في المدينة يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة

ناشطو "أسطول الصمود" المُحتجزون لدى الاحتلال يعلنون الإضراب عن الطعام

في يومها الـ 728.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

"الأورومتوسطي" لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يمهد لفرض واقع ديموغرافي جديد عبر تفريغ مدينة غزة من سكانها

اندلاع حرائق جراء سلسلة غارات "إسرائيلية" على أطراف النبطية الفوقا جنوبي لبنان

"فاشلة" و"مذبحة أخلاقية" و"خدعة استعمارية" .. أوصاف الصحافة الأجنبية لخطة "ترامب"

خطّة ترامب مزروعة بألغام نتنياهو

بن غفير يُهاجم النُّشطاء المعتقلين من سفن "أسطول الصمود".. "هذا ما فعله المُشاركون عند حضوره"

"مؤثِّرون في خدمة الإبادة".. ما تفاصيل اجتماع نتنياهو بمشاهير أمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي؟

الصحة بغزة: 63 شهيدًا و 227 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

03 أكتوبر 2025 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
...
الصحة بغزة: 63 شهيدًا و 227 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 63 شهيدًا و 227 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 15 شهيدًا و 80 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,597 شهيدًا وأكثر من 19,054 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,420 شهيدًا و 57,124 إصابة، لترتفع  حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,288 شهيدًا و 169,165 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة