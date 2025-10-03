الصحة تُحمِّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الممرضة تسنيم الهمص

أدانت وزارة الصحة بغزة، بأشد العبارات حادثة اختطاف الممرضة تسنيم مروان الهمص، ابنة الدكتور المختطف في سجون الإحتلال الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، من قبل وحدة خاصة تتبع للاحتلال، أثناء ذهابها للعمل في أحدى النقاط الطبية بمدينة خان يونس صباح أمس الخميس.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، أنَّ هذا الاعتداء انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية وحماية الكوادر الصحية .

وحمّلت وزارة الصحة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتها مطالبةً بالكشف عن مصيرها.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية العاملين في القطاع الصحي وأسرهم.

ومن جهتها، اتهمت عائلة الهمص في قطاع غزة، قوة خاصة تابعة لمجموعات يقودها العميل "ياسر أبو شباب" بالمسؤولية عن اختطاف ابنتهم الحكيمة تسنيم مروان شفيق الهمص، صباح اليوم، مؤكدةً بأنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال وأعوانه من العملاء والخونة ".

وقالت العائلة في بيانها، إن هذه الحادثة تأتي استكمالاً لجريمة سابقة تمثلت في اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص على يد نفس المجموعات.

وأكدت عائلة الهمص رفضها واستنكارها الشديدين للغعل "الجبان والحقير"، مشددة على أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم" وأنه "سيكون هناك حساب عسير لكل من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذه الجريمة أو غيرها من الجرائم السابقة".





