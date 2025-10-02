قوة خاصة "إسرائيلية" تختطف ابنة الطبيب مروان الهمص خلال عملها بأحد النقاط الطبية بخانيونس

كشفت مصادر صحفية، صباح اليوم الخميس، عن اختطاف قوة خاصة "إسرائيلية" تسنيم الهمص في مواصي خان يونس وهي ابنة مروان الهمص مدير مستشفى أبو يوسف النجار الذي اختطف بذات الطريقة.

وأكدت مصادر عائلية، اختطاف الممرضة تسنيم من قِبَل قوة خاصة من داخل عملها بأحد النقاط الطبية بخانيونس جنوبي قطاع غزّة.

وفي 21 يوليو/ تموز اختطفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن قوات الاحتلال اختطفت الطبيب مروان الهمص، في جريمةٍ جديدة تُسجَّل في جرائم الاحتلال بحق الكوادر الطبية في غزة.

وذكرت مصادر عائلية، أنَّ قوة خاصة اختطفت الطبيب مروان الهمص، فيما أُصيب سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش جنوبي قطاع غزّة.

وكشف مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء السكافي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز رئيس المستشفيات الميدانية في غزة الدكتور المختطف مروان الهمص في سجن عسقلان، بعد أن أصيب بطلق ناري في قدمه أثناء اعتقاله من قبل قوة خاصة إسرائيلية غرب خان يونس.

وأوضح السكافي، أن سلطات الاحتلال تحرم الدكتور الهمص من حقه في لقاء محاميه، وقد قررت تمديد منعه واعتقاله حتى 31 يوليو 2025، في انتهاك واضح للحقوق القانونية والإنسانية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ الاحتلال ينتهج الإخفاء القسري بحق الأسرى من الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أنَّ361 من الكوادر الطبية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين