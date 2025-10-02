فلسطين أون لاين

02 أكتوبر 2025 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
شهيدان في قصف الاحتلال مركبةً جنوبي لبنان

ارتقى شهيدان وأصيب آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال" الإسرائيلي" مركبة مدنية جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن غارة للاحتلال استهدفت مركبة بمنطقة الخردلي جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخر بجروح.

وأمس الأربعاء، ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمركبة في بلدة كفرا، الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وتواصل “إسرائيل” خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، بزعم استهداف مخازن أسلحة وبنى تحتية وعناصر الحزب، في الوقت الذي لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت “إسرائيل” عدوانا على لبنان، تحوّل في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

 

