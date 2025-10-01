مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة ويضرمون النَّار في أحد منازل المواطنين

فلسطين أون لاين

01 أكتوبر 2025 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
صورة أرشفية

أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، على إحراق أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وأفادت رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزل المواطن عبد الحكيم العامر في منطقة رأس زيد جنوب غرب البلدة، وأضرموا النار في جزء منه (العريشة)، ما ألحق أضرارًا مادية بالمكان.

وقالت، إنَّ المنطقة تشهد منذ فترة أعمال تجريف واعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تستهدف منازل المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة هناك.

ووثّقت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومنظمة السلام ما يقارب 308 حالات اقتحام لأراضٍ زراعية، وإتلاف المحاصيل والأشجار، ومهاجمة القرى والمنازل، وحرق المركبات، وسرقة الممتلكات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

