30 سبتمبر 2025 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
"أصدقاء المريض":  أقسام النساء والولادة والجراحات التخصصية للأطفال مهدَّدة بالتوَّقُّف الكامل

قال المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الدكتور ماجد عوض الله، إنَّ مستشفى أصدقاء المريض يفتقد طريقًا آمنًا وكوادر كافية ومعدات طبية، مشيرًا إلى أنَّ العدوان "الإسرائيلي" يمنع المقومات الأساسية ويهدد حياة الكوادر والمرضى.

وأشار عوض الله في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن طواقم المستشفى تعمل بالحد الأدنى من الأكسجين والوقود والأدوية والطعام.

وحذَّر من خطر توقف الخدمات، الأمر الذي يهدد حياة الأطفال بالعناية المركزة والمواليد في الحضانات، لافتًا إلى أنَّ أقسام النساء والولادة والجراحات التخصصية للأطفال مهددة بالتوقف الكامل.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، دمَّر الاحتلال أو أخرج 38 مستشفى عن الخدمة، واستهدف 96 مركزاً للرعاية الصحية، ودمر أو أعطب 197 سيارة إسعاف". كما نفذ أيضا 788 هجوما مباشرا على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها وسلاسل إمدادها، كما قتل ألفا و670 من الطواقم الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدًا و168 ألفا و346 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

