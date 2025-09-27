فلسطين أون لاين

27 سبتمبر 2025 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
بينهم 3 دول عربية.. من هي الوفود الدُّبلوماسية التي لم تنسحب من كلمة نتنياهو؟

شهد منبر الأمم المتحدة الحالي دعما غير مسبوق لفلسطين، عقب خروج عدد كبير من الوفود الدبلوماسية عند بدء كلمة رئيس حكومة الاحتلال (المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقًا لما رصده موقع "عربي21" للدول التي بقي مندوبوها، لمتابعة كلمة نتنياهو، على الرغم من "تسونامي الانسحاب" كما وصفته الصحافة العبرية، والذي حدث فور دخوله لإلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الانسحاب، احتجاجا على ما ترتكبه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات آلاف غالبيتهم من النساء والأطفال.

ومن بين العرب، بقيت الإمارات والبحرين وموريتانيا ولم يخرجوا من كلمة نتنياهو.

ووفقا لما تمكنت من رصده "عربي21" من المشاهد التي بثتها الأمم المتحدة، وزوايا الصورة المتاحة، ولوحات الدول التي بدت أسماؤها واضحة، فقد بقي هؤلاء، وعددهم 48 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، علمًا بأن آخرين تبقوا لكن لم يكن من الممكن رؤية أسمائهم بوضوح:

الولايات المتحدة بكامل أعضاء بعثتها
روسيا مندوب واحد
الإمارات مندوب واحد
البحرين مندوب واحد
السويد مندوب واحد
بابوبا غينيا مندوبون
بلغاريا مندوب واحد
سلطنة بروناي كافة أعضاء البعثة
إثيوبيا مندوب واحد
الدنمارك مندوب واحد
فنلندا مندوب واحد
فيتنام مندوب واحد
توغو مندوبان
تنزانيا مندوب واحد
الصين مندوبون
إيطاليا أغلبية الوفد
مالي مندوبون
التشيك مندوب واحد
إستونيا مندوب واحد
ألمانيا مندوبون
البرتغال مندوب واحد
تايلاند عدة مندوبين
غينيا بيساو كافة أعضاء الوفد
مالطا مندوب واحد
سيراليون مندوبون
النرويج مندوب واحد
أوكرانيا مندوبون
نيجيريا مندوب واحد
ساو تومي وبرينسيب مندوب واحد
سريلانكا مندوبان
أندورا مندوب واحد
فيجي كافة أعضاء الوفد
اليابان كافة أعضاء الوفد
جامايكا مندوب واحد
المكسيك مندوبان
جزر مارشال مندوب واحد
موريتانيا مندوب واحد
بنما مندوبون
بالاو مندوبة واحدة
كوريا الجنوبية مندوبون
صربيا كافة أعضاء الوفد
مولدوفا مندوبون
سيشل مندوب واحد
كندا مندوب واحد
بريطانيا كافة أعضاء الوفد
قبرص مندوب واحد
أرتيريا مندوب واحد
لاوبور مندوب واحد
إيرلندا مندوبون

