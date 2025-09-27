هل يُهدِّد ترمب بإلغاء كأس العالم لدعم "إسرائيل"؟ تقرير عبري يكشف التَّفاصيل

قال موقع "واللا" العبري، إن الحديث عن كأس العالم يتعمَّق أكثر مع اقتراب موعد البطولة العالمية في ظل تصاعد العزلة والمقاطعة التي يعانيها الاحتلال جراء تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأكد الموقع العبري، أن ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي يزور البيت الأبيض باستمرار ولكن العلاقة مهددة بسبب منتخب "إسرائيل" لكرة القدم.

وأوضح، أن ترامب أبلغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لوقف احتمالية إقصاء "إسرائيل"، مؤكدا أن "ترامب يدرس التهديد بفرض عقوبات على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وصعوبة استضافة كأس العالم في الولايات المتحدة، وفرض حظر دخول على دول وأفراد معينين، كما فعل مع الفلسطينيين في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفكار الأخرى التي تتخصص فيها الإدارة الأمريكية".

وأضاف "لكن السؤال هو: إلى أي مدى سيجرؤ ترامب على تعريض استضافة كأس العالم المرموقة للخطر؟ وماذا لو كانت كندا والمكسيك ضيفتين مشتركتين، وهل سيكرر التاريخ نفسه فقبل 40 عامًا فشلت كولومبيا في استضافة كأس العالم، واستضافت المكسيك البطولة عوضا عنها" بحسب الموقع.

وتابع الموقع، أنه "يمكن لترامب أن يهدد بإلغاء كأس العالم، لكن القيام بذلك قد يُسبب له عزلة ومعارضة داخلية، والعديد من مؤيديه يتهمونه بالفعل بوضع إسرائيل فوق أمريكا، لذا يمكنه، وربما سيفعل، أن يُعلن ذلك، مع ذلك، سيكون المضي قدمًا في هذا الطريق صعبا".

بينما أفادت قناة سكاي نيوز اليوم بأن وزارة الخارجية الأمريكية ساندتها وعارضت بشدة تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أفادت صحيفة التايمز ومجموعة من وسائل الإعلام الأخرى بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل، وأن هناك أغلبية مؤيدة لطرد إسرائيل من الاتحاد.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن معظم أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤيدون تعليق عضوية "إسرائيل" في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع اتخاذ القرار الأسبوع المقبل.



وخلال الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه يجب منع "إسرائيل" من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية، تماما كما حدث مع روسيا، التي تم استبعادها بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

المصدر / وكالات