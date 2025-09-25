مواجهة ساخنة بين نائب مصري ومندوب "إسرائيلي" حول الإبادة بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أظهرت مقطع فيديو، لحظة انفعال النائب المصري محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على المندوب الإسرائيلي، محملاً إياه مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتساءل أبو العينين في لقاء عرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، مخاطبًا مندوب الاحتلال: "أين السلام الذي نتحدث عنه كل يوم؟" مؤكداً أن الدعوات المتكررة للجلوس على طاولة المفاوضات لا تجد صدى على أرض الواقع، حيث يصر الاحتلال – بحسب تعبيره – على قتل الأبرياء واستهداف الأطفال وأضاف: "من يمكن أن يقبل بهذا المنطق؟!".

كما وصف أبو العينين ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية مكتملة الأركان".

وأشار النائب المصري إلى مشاهد المأساة اليومية: "آلاف العائلات المطرودة من منازلها، نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، مستشفيات مدمرة، وأطفال يموتون جوعاً وقهراً'.

وفي الإطار، وجه أبو العينين انتقاداً صريحاً إلى الأمم المتحدة، قائلاً: "نقدر مواقفكم الأخيرة، لكنها غير كافية، لا يكفي أن نرفع الصوت في قضايا صغيرة بينما يهجر مليونان ونصف إنسان من بيوتهم، هل هذه هي حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها؟!".