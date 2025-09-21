نائب عصابة "أبو شباب" يهنئ الاحتلال بأعياده

متابعة/ فلسطين أون لاين

أثار غسان الذهيني، نائب قائد عصابة “أبو شباب”، المتعاونة مع الاحتلال، موجة غضب بعد نشره تهنئة علنية للاحتلال الإسرائيلي بمناسبة ما يسمى “رأس السنة العبرية” مستخدمًا عبارات ودعوات بالمحبة والازدهار، ومرفقًا منشوره بصور ورموز من طقوس العيد العبري.





هذه الخطوة، التي جاءت بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم يومية في غزة والضفة والقدس، اعتُبرت تحديًا سافرًا لمشاعر الفلسطينيين، وتأكيدًا على ارتباط الذهيني الوثيق بالاحتلال.

مصادر محلية أكدت أن الذهيني متورط منذ سنوات في التخابر مع جيش الاحتلال، حيث اعترف سابقًا بتنفيذ مهام وعمليات بأوامر إسرائيلية، استهدفت النشطاء والمواطنين الفلسطينيين، عبر الملاحقة والترهيب وإثارة الفوضى.

مراقبون اعتبروا تهنئته الأخيرة بمثابة إعلان ولاء مباشر للاحتلال، وتقديم نفسه كوكيل محلي يمكن الاعتماد عليه.

وفي تقرير سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي في دعم وتشكيل مجموعات محلية مسلحة بديلة عن المقاومة في غزة، يواجه انتكاسة حقيقية، خاصة في ظل فشل مجموعة "أبو شباب" في كسب أي حاضنة شعبية أو تحقيق حضور ميداني مؤثر.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المجموعة التي تم تزويدها بالسلاح وتجنيد العشرات من أفرادها، يقتصر نشاطها على منطقة محدودة في رفح، وتعاني من انعدام ثقة الشارع الفلسطيني بها، ما جعلها معزولة عن أي تأثير فعلي في معادلة القوة على الأرض.

وأشارت يديعوت إلى أن التخوف من عمليات تصفية تنفذها حركة حماس ضد أفراد هذه المجموعة، إلى جانب تبرؤ العائلات منها ورفض المجتمع المحلي احتضانها، أدّى إلى شلل حقيقي في نشاطها، وشعور متزايد بالخوف بين صفوفها.

وأكدت الصحيفة أن هذا الفشل يكشف محدودية الرهان الإسرائيلي على صناعة "قوى بديلة" للمقاومة من الداخل، في ظل تمسك الشارع الفلسطيني بفصائل المقاومة ورفضه لأي أجسام أمنية أو عسكرية مدعومة من الاحتلال أو تعمل ضمن أجندته.

وأضافت أن الظروف الحالية أظهرت أن مشروع إنشاء بنى أمنية محلية موازية لحماس، على غرار النموذج الذي سعت إليه تل أبيب، ليس فقط يفتقد الشرعية، بل يواجه عزلة شعبية ومخاطر وجودية حقيقية.