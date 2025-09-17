غزَّة تودِّع الشَّهيد عبد العزيز الرنتيسي.. "هكذا رثاه والده"

فلسطين أون لاين

"حفيدٌ يمضي على درب جده القائد الشهيد"

17 سبتمبر 2025 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
استشهد عبد العزيز محمد الرنتيسي، حفيد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السابق في غزة، الشهيد الطبيب عبد العزيز الرنتيسي، المُلقَّب بـ"أسد فلسطين".

وذكر نجل الرنتيسي محمد بمنشور على منصة إكس "الحمد لله الذي أكرمني باستشهاد فلذة كبدي وحبيبي… إبني البكر (عبد العزيز) مقبلاً غير مدبر…. لا أقول إلا ما يرضي ربنا (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

ونعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد عبد العزيز، واصفين طريقه بطريق كل الأجيال القادمة في فلسطين.

وتقلد الرنتيسي رئاسة الحركة عقب استشهاد مؤسسها الشيخ أحمد ياسين.

اسم الرنتيسي الذي ارتبط تاريخياً بالمقاومة عاد ليتصدر المشهد مع استشهاد الحفيد، ليجدد رمزاً عائلياً ارتبط بالتضحيات في مسيرة الشعب الفلسطيني الطويلة نحو الحرية.

في 17 إبريل/نيسان من العام 2004، اغتال الاحتلال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد القادة البارزين المشاركين في تأسيس حركة حماس، بعد أقل من شهر من اغتيال الشيخ أحمد ياسين.

وكان الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، الجد قد نجا من محاولة اغتيال سابقة عندما رصدته طائرة أباتشي وأطلقت على سيارته صاروخًا أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وطفلة وإصابته هو بشظايا في ساقه اليسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
