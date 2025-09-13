12 ألف متظاهر في برلين يطالبون بوقف الإبادة في غزة

تجمّع ما لا يقل عن 12 ألف شخص، اليوم السبت، عند بوابة براندنبورغ في العاصمة الألمانية برلين، في تظاهرة بعنوان "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، بحسب ما أفادت الشرطة الألمانية.

وأوضحت أن الفعالية، التي انطلقت ظهراً من الحي الحكومي، جرت في معظمها بشكل سلمي من دون تسجيل حوادث تُذكر حتى الثالثة عصراً، مشيرةً إلى أن المنظمين كانوا قد توقعوا مشاركة نحو 15 ألف شخص.

ودعا إلى التظاهرة تحالف ضمّ شخصيات بارزة بينها السياسية الألمانية سارا فاجنكنشت، زعيمة ومؤسسة حزب تحالف سارا فاجنكنشت، والممثل ديتر هالرفوردن، ومغني الراب ماسيف، رفضاً لسياسة الاحتلال في الحرب الدائرة على قطاع غزة المحاصر منذ شهور وسط أزمة تجويع خانقة.

ورفع المشاركون أعلاماً تحمل حمامة السلام وأخرى فلسطينية، فيما ترددت هتافات "حرروا فلسطين". كما حملت لافتات شعارات تدعو إلى السلام والتفاوض بدلاً من إرسال شحنات الأسلحة.

وخاطبت فاجنكنشت الحشود مؤكدة أنه "لا شيء يبرر قتل الناس وقصفهم في غزة"، مضيفة أن "كل حرب هي جريمة"، ما قوبل بتصفيق واسع. وشارك الموسيقي روجر واترز برسالة فيديو، بينما دعا هالرفوردن من على المنصة إلى "سلام بدلاً من القنابل". كما ألقى الإعلامي دانيال أميناتي كلمة في الفعالية.

وفي الجهة المقابلة لبوابة براندنبورغ، نُظمت بعد الظهر تظاهرة مضادة مؤيدة للاحتلال شارك فيها نحو 20 إلى 30 شخصاً فقط، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتجاوزت مطالب تظاهرة غزة رفض الحرب، لتشمل أيضاً رفض تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات، والاعتراض على زيادة التسلح في ألمانيا، مع دعوة الحكومة الاتحادية للتحرك من أجل مفاوضات سلام وحل الدولتين في الشرق الأوسط، إضافة إلى الدفع نحو الحوار الدبلوماسي بشأن حرب أوكرانيا.

وبحسب المنظمين، كان مقرراً أن يشارك لاحقاً الموسيقي باوزا والصحافية جابرييله كرونه-شمالتس، بينما أعرب الموسيقي بيتر مافاي عن دعمه للتظاهرة من دون الحضور شخصياً.

