القوَّات اليمنيَّة تحذِّر شركات الطَّيران: مطارات (إسرائيل) لم تعد آمنةً

07 سبتمبر 2025 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد، تنفيذ عملية عسكرية واسعة بسلاح الجو المسيّر استهدفت عدة مواقع داخل فلسطين المحتلة، بينها مطارات ومنشآت حيوية وعسكرية في النقب، عسقلان، أسدود، ويافا.

وأوضح البيان أن طائرة مسيّرة أصابت مطار رامون بشكل مباشر، ما أدى إلى وقف حركة الملاحة فيه، فيما استُهدفت ثلاثة أهداف عسكرية حساسة في النقب.

واستهدفت طائرة أخرى هدفاً حيوياً في عسقلان، وطائرة مطار اللد، إضافة إلى طائرتين أصابتا هدفاً حيوياً في أسدود. وأكد البيان نجاح العملية وفشل المنظومات الإسرائيلية والأمريكية في اعتراض عدد من المسيّرات.

وشددت القوات اليمنية على أنها ستواصل تصعيد عملياتها العسكرية دعماً لغزة، مؤكدة أن اليمن يطور من قدراته لتكون أكثر تأثيراً وفاعلية.

وحذرت القوات جميع شركات الملاحة الجوية من أنّ المطارات داخل فلسطين المحتلة غير آمنة وسيتم استهدافها بشكل مستمر، مؤكدة أنّها لا تتحمل أي تبعات تجاه ذلك.

كما وجّهت القوات رسالة تحذيرية للإسرائيليين، مؤكدة أنّ قيادتهم تخدع شعوبهم بتطميناتها، وأن لديها القدرة على إصابة أنظمة الحماية والأهداف الحساسة، وأن الأيام القادمة ستكشف عن مزيد من العمليات العسكرية.

وتواصل القوات المسلحة، على الرغم من العدوان على البلاد، عملياتها في عمق كيان الاحتلال وتستمر في فرض الحظر الجوي والبحري إسناداً لغزة.

#قطاع غزة #غزة

