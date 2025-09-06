لجنة المتابعة: "أسطول الحرية" يمثِّل الضمير الإنساني الرَّافض للإبادة في غزَّة

وجَّهت لجنة المتابعة للقوى الوطنيّة والإسلاميّة، التحية للمشاركين في قافلة أسطول الحريّة التي تضم عشرات السفن وعلى متنها العديد من الشخصيات المتضامنة والمساندة للقضية الفلسطينية والتي تمثل قطاعات واسعة من أوروبا والعالم .

وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي، اليوم السبت، أنَّ هذه القافلة تمثل الضمير الإنساني الرافض للحرب والإبادة والمنحاز للحق والعدل اللذين تمثلهما القضية الفلسطينية، وهي صوت الضمير العالمي المتحرر من كل أشكال الضغط والتهديد الصهوأمريكي لكل من يرفع الصوت مطالبًا بإحقاق الحق وتطبيق مبادئ العدالة الإنسانية وإنصاف الشعب الفلسطيني وإنقاذه من آلة القتل والتدمير الصهيونية التي تمارس الابادة أمام سمع وبصر كل دول وحكومات العالم، متجاوزة كل القوانين والمواثيق والأعراف والمبادئ والأخلاق الإنسانية والدولية.

وأشارت، إلى أنَّ قافلة أسطول الحرية هي التعبير العملي الذي يكشف عجز السياسات الرسمية في اتخاذ المواقف الحاسمة لإنهاء الابادة والحصار عن قطاع غزة .

وجدَّدت اللجنة ترحيبها بالقافلة وبكل الأحرار المشاركين فيها ، وتعبر عن اعتزازها بهم وتقديرها لهم ، ولكل جهد مخلص وجاد لمساعدة شعبنا والتضامن معه .

المصدر / فلسطين أون لاين