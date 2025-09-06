فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لجنة المتابعة: "أسطول الحرية" يمثِّل الضمير الإنساني الرَّافض للإبادة في غزَّة

وزير خارجية إسبانيا: قدَّمنا خطَّةً لفرض عقوبات على الاحتلال وعلى أوروبا الخروج من "الصمت غير المفهوم"

مكتب إعلام الأسرى يحذِّر من خطورة الوضع الصِّحي للأسير بلال البرغوثي

أنصار "حزب الله" يتظاهرون في بيروت رفضًا لخطة حصر السلاح

الحرب سرقت منه صحته.. محمد الشعراوي نموذج لمعاناة ذوي الإعاقة في غزة

تصاعد التضامن الدولي مع غزة.. تحوّل نوعي لمصلحة القضية الفلسطينية

مجازر متواصلة وعمليات نسفٍ وتشريد.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

لماذا يلجأ الاحتلال إلى "الروبوتات المفخخة" في معارك غزة؟

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

القصَّة كاملة... أمن المقاومة بغزَّة ينشر "اعترافات متخابر" مع الاحتلال

لجنة المتابعة: "أسطول الحرية" يمثِّل الضمير الإنساني الرَّافض للإبادة في غزَّة

06 سبتمبر 2025 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
...
لجنة المتابعة: "أسطول الحرية"يمثِّل الضمير الإنساني الرافض للحرب والإبادة في غزَّة

وجَّهت لجنة المتابعة للقوى الوطنيّة والإسلاميّة، التحية للمشاركين في قافلة أسطول الحريّة التي تضم عشرات السفن وعلى متنها العديد من الشخصيات المتضامنة والمساندة للقضية الفلسطينية والتي تمثل قطاعات واسعة من أوروبا والعالم .

وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي، اليوم السبت، أنَّ هذه القافلة تمثل الضمير الإنساني الرافض للحرب والإبادة والمنحاز للحق والعدل اللذين تمثلهما القضية الفلسطينية، وهي صوت الضمير العالمي المتحرر من كل أشكال الضغط والتهديد الصهوأمريكي لكل من يرفع الصوت مطالبًا بإحقاق الحق وتطبيق مبادئ العدالة الإنسانية وإنصاف الشعب الفلسطيني وإنقاذه من آلة القتل والتدمير الصهيونية التي تمارس الابادة أمام سمع وبصر كل دول وحكومات العالم، متجاوزة كل القوانين والمواثيق والأعراف والمبادئ والأخلاق الإنسانية والدولية.

وأشارت، إلى أنَّ قافلة أسطول الحرية هي التعبير العملي الذي يكشف عجز السياسات الرسمية في اتخاذ المواقف الحاسمة لإنهاء الابادة والحصار عن قطاع غزة .

وجدَّدت اللجنة ترحيبها بالقافلة وبكل الأحرار المشاركين فيها ، وتعبر عن اعتزازها بهم وتقديرها لهم ، ولكل جهد مخلص وجاد لمساعدة شعبنا والتضامن معه .

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسطول الحرية #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة