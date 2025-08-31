بادعاء أنها إسرائيلية.. الاحتلال يصادر 63 موقعاً أثرياً في الضفة

أصدر الاحتلال الإسرائيلي قراراً يقضي بمصادرة 63 موقعاً أثرياً في الضفة، من بينها 59 موقعاً في محافظة نابلس، وموقع واحد في سلفيت، وثلاثة مواقع في رام الله والبيرة.

وأرفق في ملاحق القرار الأسماء الفلسطينية الأصلية للمواقع إلى جانب الأسماء العبرية، في محاولة لإضفاء شرعية على استيلائه على التراث الفلسطيني، وفق مسؤولين فلسطينيين.

وأكد نائب مدير عام السجل الوطني للآثار في وزارة السياحة والآثار محمد جرادات، أن الاحتلال يبرّر قراره بادعاء أنّ المواقع المصادَرة تمثل "تراثاً إسرائيلياً".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن جرادات أن استهداف آثار نابلس بهذا الشكل مرتبط بموقعها الجغرافي الحيوي: "نابلس مدخل الشمال الفلسطيني ومركزه؛ حين يُغلقون نابلس، يغلقون الشمال كله".

وأضاف أن الاحتلال يستخدم وجود الطائفة السامرية على جبل جرزيم ذريعة لدعم مزاعمه بالوجود اليهودي في المنطقة، رغم اختلاف الطائفة السامرية جذرياً مع العقيدة اليهودية الرسمية التي يستند إليها الاحتلال.

بدوره، أوضح الدكتور ضرغام الفارس، مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار في نابلس، أن القرار جزء من سياسة شاملة لضم الضفة وتهويدها، نافياً أي علاقة له بحماية المواقع الأثرية.

وقال: "الاحتلال يتخذ الدين اليهودي ذريعة للمصادرة وإعادة ترسيم جائر للمناطق الفلسطينية بحجة أنها آثار، بينما الحقيقة أنّ اليهودية، مثل المسيحية والإسلام، جزء من تاريخنا جميعاً".

وأكد الفارس أنّ الخطر لا يكمن في تحريف التاريخ، فالكثير من الأبحاث الأثرية، حتى تلك الصادرة عن جامعة تل أبيب، تنفي مزاعم الاحتلال. غير أنّ الأثر المباشر للقرار يتمثل في: منع الفلسطينيين من العمل في المواقع الأثرية وترميمها، وتدمير المواقع عبر إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، وشق الطرق الاستيطانية في مناطق أثرية يُفترض حمايتها.

ويصف ما يجري بأنه مرحلة خطيرة من سرقة التراث الثقافي الفلسطيني، في ظل قناعة لدى المستويات الدينية والسياسية الإسرائيلية بأن نابلس "عاصمة التراث اليهودي"، وهو ادعاء دحضته مؤسسات إسرائيلية أيضاً.

وتضم القائمة مواقع تاريخية تعكس غنى التراث الفلسطيني وتنوّعه عبر العصور:

خان اللبن: على الطريق التاريخي بين نابلس والقدس، ويعود إلى العصرين المملوكي والعثماني.

خربة العوف: تحتوي على مبانٍ وصهاريج وكهوف ومعصرة زيت، تعود إلى الفترات البيزنطية والمملوكية والعثمانية المبكرة.

خربة سيلون (تل شيلو): قرية مأهولة حتى القرن الثاني عشر، تضم آثاراً من عصور البرونزي، والفارسي، والروماني، والبيزنطي، والإسلامي المبكر.

خربة البوبرية: بقايا معمارية ضخمة من العصور الفارسية والهلنستية والبيزنطية والوسطى.

خربة طانا التحتا: جنوب شرق بيت فوريك، آثارها تعود إلى العصر الحديدي والفارسي واليوناني والروماني والبيزنطي والعثماني المبكر.

خربة السرطاسة: تل محصن شمال شرق نابلس، عُثر فيه على قطعة تمثال عشتاروت من العصر الحديدي الأول، إضافة إلى مصاطب وكهوف وصهاريج مياه.

المسعودية: محطة مهمة على خط سكة حديد الحجاز العثماني، تضم مساحات طبيعية وغرف انتظار تاريخية.

خربة صور في رام الله: تحتوي على مصاطب زراعية ورجوم حجرية تعود إلى العصرين البرونزي الوسيط والحديدي.

المصدر / فلسطين أون لاين