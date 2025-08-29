وزارة الصحة: "إسرائيل" تستحدم روبوتات متفجرة بشكلٍ يومي في مدينة غزة

قال منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية ، إن الجيش "الإسرائيلي" بات يستخدم روبوتات متفجرة بشكل يومي داخل مدينة غزة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين ويضاعف من حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأوضح البرش في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن هذه الروبوتات تحمل كميات ضخمة من المتفجرات تصل إلى سبعة أطنان، وتُفعَّل بمعدل يتراوح بين 7 إلى 10 روبوتات يوميًا في أحياء مختلفة من المدينة.

وأشار إلى أن هذه الهجمات دفعت جميع سكان شرق غزة إلى النزوح نحو غرب المدينة، الأمر الذي تسبب بازدياد الكثافة السكانية بشكل خانق بلغت معه حوالي 60 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.

وأضاف، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين أصبح "يوميًا وممنهجًا"، محذرًا من أن استمرار استخدام هذه الروبوتات سيؤدي إلى مجازر واسعة ودمار شامل للبنية السكنية، خصوصًا مع محدودية إمكانيات الإنقاذ والإغاثة في ظل الحصار المستمر.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من خطورة تكتيك "الروبوتات المتفجرة" الذي يستخدم للمرة الأولى بهذا الشكل في مناطق مكتظة بالسكان، ما يفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدًا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / وكالات